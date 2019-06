"Tentato rapimento di un bambino dal carrello", il centro commerciale smentisce: "Mai successo"

Sta circolando da giovedì, sui social di vari gruppi ravennati, un post terrificante che avverte i cittadini di fare attenzione in quanto al centro commerciale Esp si sarebbe verificato un tentato rapimento di una bambina lasciata in un carrello da parte di una "zingara". A smentire la voce - che ciclicamente torna 'di moda' relativamente ai centri commerciali di mezza Italia - è proprio il centro commerciale ravennate.

"Sta circolando sul web un post che contiene informazioni completamente false e diffamatorie - spiegano dall'Esp in una nota - Vogliamo rassicurare i nostri utenti e ribadire ufficialmente che all’interno del nostro centro non si sono verificati episodi di “rapimento di bambini da parte di zingari”. Dispiace che certi falsi contenuti speculativi possano diffondersi rapidamente, facendo leva sulla paura. Ribadiamo che il nostro impegno, attraverso il servizio di sicurezza interno e gli opportuni sistemi di sorveglianza, è in grado di garantire una tranquilla e confortevole esperienza di shopping all’interno della nostra galleria. La direzione del centro Esp si avvarrà della facoltà di intervenire legalmente per impedire azioni diffamatorie della propria immagine nei confronti di coloro che continueranno a produrre o diffondere notizie false".