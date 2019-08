Un'operazione chirurgica, ma c'è un intoppo: fallito colpo al bancomat

Un'operazione chirurgica. Un "taglio col bisturi" praticamente perfetto. Ma qualcosa è andato storto nei piani. E così i banditi sono stati costretti alla fuga a mani vuote. Fallito assalto nel cuore della nottata tra sabato e domenica al bancomat della filiale di Mezzano della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, lungo la Statale 16 Adriatica. A dare l'allarme, alle prime luci dell'alba, è stato un uomo che si era fermato allo sportello automatico per un prelievo. Ma ha notato il monitor aperto.

A quel punto ha segnalato il fatto ai Carabinieri. Gli uomni dell'Arma hanno iniziato i rilievi di legge, appurando come i malviventi non fossero riusciti a mettere le mani nel forziere contenenti le banconote. I ladri probabilmente avevano scelto di colpire nel weekend, consapevoli di come uno sportello automatico potesse contenere un buon numero di contanti.

Quel che ha colpito gli investigatori è stato il mancato funzionamento del sistema d'allarme. Una risposta all'interrogativo potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Da capire anche perchè il furto non sia andato a segno. Forse la banda ha desistito per l'arrivo di qualcuno. Le indagini sono in corso.

Foto di Massimo Argnani