Tolleranza zero al parcheggio selvaggio: raffica di multe in mattinata

Lunedì mattina è scattata la campagna repressiva della Polizia Locale di Faenza per contrastare un fenomeno ormai dilagante nella città manfreda: quello del parcheggio selvaggio. Automobili stazionanti sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, sulle ciclabili, in divieto di fermata e di intralcio al traffico veicolare e pedonale: questo lo scenario che si è presentato agli agenti della Municipale in mattinata.

Le pattuglie sono intervenute su tutto il territorio urbano dispensando multe e liberando aree destinate ad altro uso. In particolare, la pattuglia intervenuta in via Batticuccolo ha effettuato decine di contravvenzioni e controllato altrettante autovetture per riscontrare la regolarità dei documenti di circolazione. Efficace l’azione che ha portato, finalmente dopo mesi, alla piena fruibilità dei marciapiedi della via.