Torna in Darsena la ruota panoramica sul Candiano

Torna anche per il 2018 il progetto "Una Ruota Panoramica per la Darsena": dal 17 marzo fino al 6 maggio, con l'arrivo della primavera, torna la ruota panoramica in via D'Alaggio. Cittadini, turisti, grandi e bambini avranno così la possibilità di ammirare dall'alto il canale in tutta la sua bellezza e perdere lo sguardo sullo skyline del centro storico. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 23 per i giorni feriali, dalle 10 alle 24 per i giorni festivi e prefestivi.