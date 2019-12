Torna l'isola ecologica interrata in centro città: ecco come funziona

Da martedì sarà possibile riutilizzare l’isola ecologica interrata di Piazza Costa. Una soluzione originale e a minore impatto visivo che ha sostituito in pieno centro i cassonetti al servizio del “salotto buono” della città. La sospensione dell’utilizzo dell’isola risale al 2015 con la delimitazione del cantiere per il rifacimento del Mercato Coperto ora giunto a conclusione.

Come funziona l’isola ecologica interrata

L’isola ecologica interrata di Piazza Costa è esattamente uguale a quella di Piazza G. Garibaldi e contiene contenitori dedicati alla raccolta di organico, plastica, carta/cartone, vetro e riifuto residuo (Indifferenziato). Il funzionamento è semplice: si possono gettare in qualsiasi momento del giorno i propri rifiuti (correttamente differenziati e gli imballaggi di carta e plastica opportunamente ridotti di volume) inserendoli nelle bocche di carico apribili sia attraverso un pulsante elettrico, sia manualmente mediante maniglia. Un tutor di Hera sarà a disposizione degli utenti nei prossimi 3 giorni per spiegare il funzionamento dell’isola ecologica interrata e fornire informazioni su come conferire correttamente i rifiuti

L’andamento delle Isole Ecologiche interrate di Ravenna

Il centro di Ravenna in questi 4 anni è stato servito dall’isola ecologica interrata di Piazza A. Garibaldi, dove sono stati conferiti 339mila kg di rifiuti, registrando una percentuale di raccolta differenziata superiore al 64%. E’ opportuno ricordare che non tutti i rifiuti possono essere conferiti nelle isole ecologiche stradali. I rifiuti classificati come pericolosi, quelli domestici di grosse dimensioni e i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) vanno portati nelle stazioni ecologiche. Le 2 stazioni ecologiche di città sono aperte per 45 ore settimanali di cui 3 la domenica mattina. Resta comunque il servizio di ritiro gratuito a domicilio messo a disposizione da Hera per i rifiuti che per tipologia, dimensione e peso non possono essere facilmente trasportati alle stazioni ecologiche.

Gli sconti previsti in stazione ecologica

Per i conferimenti in stazione ecologica di rifiuti differenziati (carta, vetro, plastica, metalli, olii e batterie) viene riconosciuto uno sconto sulla tariffa di igiene ambientale (Tari) pari a 0,15 € al chilogrammo, fino al raggiungimento del 100% della quota variabile. Ingombranti e RAEE voluminosi (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono premiati con uno sconto in bolletta di 4 € per ogni conferimento fino a un massimo di 3 conferimenti l’anno. Per tutte le informazioni per fare bene la raccolta differenziata e per verificare i servizi presenti sul territorio visita il sito www.gruppohera.it o scarica l’APP Il Rifiutologo. Per informazioni o per richiedere servizi basta chiamare il servizio clienti Hera 800 999500 (199 199 500 da cellulare a pagamento) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13.