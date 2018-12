Torna la lotteria di Natale al mercato contadino: in palio biciclette e cesti natalizi

Da giovedì 13 dicembre al mercato contadino di piazza Della Resistenza verranno offerti ai clienti, da parte delle aziende agricole aderenti all’iniziativa, gratuitamente, biglietti per l’estrazione di premi prevista per lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale. In palio per il primo premio una bicicletta, per il secondo una confezione di olio di Brisighella, per il terzo un cesto natalizio mentre per i successivi sono previsti buoni spesa. I biglietti saranno disponibili in tutte le giornate di mercato e fino al giorno dell’estrazione. Gli orari di vendita del mercato contadino nei mesi da novembre a marzo vanno dalle 14 alle 18.