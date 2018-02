"Tradito" dalla cuffia del cambio: in casa aveva un chilo di marijuana

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Forlì hanno arrestato in flagranza un romeno di 27 anni, residente nel ravennate, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'individuo, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, è stato fermato per un controllo lunedì a Calabrina di Cesena mentre si trovava a bordo di una “Bmw serie 1”. Durante le perquisizioni sarebbero state trovate sei dosi di cocaina nascoste all’interno della cuffia del cambio per un peso complessivo di circa 4 grammi. La successiva perquisizione domiciliare avrebbe permesso di rinvenire un chilo di marijuana, nonchè 700 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo l'arresto l'uomo è stato associato nelle camere di sicurezza della Questura di Forlì in attesa dell'udienza di convalida.