Tradizione culinaria e natura nel nuovo percorso nel parco del Delta 'Rotta del Sale bike trail'

In seguito al breve percorso inaugurale da Cervia alla foce del Savio Cristina Merloni, guida cicloturistica e ideatrice dell’itinerario, ha percorso tutti i 280 chilometri fino a Venezia mappando il percorso e i numerosi punti di interesse toccati. Il tragitto si snoda all’interno del parco del Delta del Po e tocca le città di Ravenna, Comacchio e Chioggia, porta di accesso alla laguna di Venezia che si raggiunge con un itinerario “bici e barca”. Tra le aree naturalistiche attraversate ci sono la foce del fiume Bevano, le pinete litoranee ravennati, l’Oasi di Volano, le valli di Comacchio, il bosco della Mesola. La “Rotta del Sale Bike Trail” è un itinerario lontano dal traffico e a contatto con la natura.

Un sacchetto di sale dolce di Cervia è il testimone che è stato portato a Venezia a sottolineare il legame che unisce le due città. La scelta del 24 luglio per lanciare il progetto, infatti, non è stata individuata a caso ma coincide con la rievocazione della “Rotta del Sale” nautica, con partenza delle barche storiche cariche di Sale alla volta della Serenissima. Si è dato così battesimo a un prodotto turistico che unisce territori, esalta le tradizioni, l’artigianato, il saper fare, l’ospitalità, e le tradizioni culinarie creando rete fra i vari attori in un progetto unico. Un tour fruibile per molti, privo di difficoltà tecniche e personalizzabile in base alle proprie capacità e alla velocità di viaggio, da fare interamente o in parte, e che vuole essere il punto di riferimento attorno al quale agganciare ulteriori itinerari locali che abbiano come punto di riferimento Cervia.

Lo scopo è quello di intercettare un pubblico di appassionati e amanti dell’outdoor, fra cui molti stranieri, soprattutto nei periodi primaverili (marzo-maggio) e autunnali (settembre-ottobre). "Vuole essere un contributo concreto alla valorizzazione e al rilancio del turismo - afferma Sauro Bernabei, Presidente della Cna di Cervia - con nuovi prodotti che mettono a sistema artigiani, professionisti e operatori turistici, che posso offrire esperienze e fare così la differenza in una competizione sempre più complessa. Cna si è messa in gioco con i professionisti e le imprese associate nel settore turistico con una proposta da condividere con il territorio. L’artigianato e la piccola impresa sono un’occasione anche per portare presenze e pernottamenti, pensando anche a stagioni diverse da quella classica estiva".

"Questo evento è particolarmente importante perché rientra nel progetto di valorizzazione, in chiave turistica, dell'identità storico culturale di Cervia e dei territori del Parco del Delta - aggiunge il sindaco Luca Coffari - L'obiettivo è quello di collegare sempre più Cervia ai siti più suggestivi del parco seguendo l'antica rotta del sale verso la Serenissima. La valorizzazione dei percorsi naturalistici ed enogastronomici rappresenta un importante e innovativo strumento di promozione, in grado di mettere in risalto le qualità e la ricchezza dei nostri territori. Il cicloturismo è uno sport sempre più praticato che si fonda sul benessere e sul vivere la vacanza nel rispetto dell'ambiente e dei luoghi, ed è divenuto un segmento importante del mercato turistico, che permette di destagionalizzare l'offerta".