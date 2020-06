Tragedia all'Unigrà, il sindaco di Conselice: "Una ferita per tutta la nostra comunità"

“Fare il Sindaco riserva sempre sorprese e non sempre positive. Sono molto addolorata per la morte di un giovane operaio, già cittadino conselicese, una disgrazia terribile avvenuta ieri pomeriggio nel nostro comune mentre lavorava". Sono le parole del sindaco di Conselice, Paola Pula sulla tragedia dell’Unigrà di sabato pomeriggio. "Saranno gli organi competenti a valutare le dinamiche dell'incidente ma perdere la vita sul lavoro è davvero una ferita per tutta la comunità. Alla famiglia del giovane operaio esprimo i sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza in questo momento di profondo dolore” ha detto il primo cittadino.

La tragedia

La tragedia (QUI IL LINK ALLA NOTIZIA) è avvenuta all'Unigrà di Conselice sabato pomeriggio quando Emiliano Orlandi, operaio di 38 anni, ha perso la vita. Un collega di 35 anni ha accusato un malore per lo shock. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri della Compagnia di Lugo e al personale della Medicina del Lavoro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, i sanitari del 118 con un’ambulanza, l'auto col medico a bordo e l’elimedica.

La sciagura si è consumata intorno alle 16. A quanto pare il 38enne ha perso la vita in una vasca di lavorazione. La Procura ha aperto un'inchiesta. Attraverso una nota, l'azienda spiega che il dramma è avvenuto nel reparto "Funzionamento Oli". Il collega è stato portato all'ospedale di Lugo per gli accertamenti del caso. L'azienda "esprime le più sentite condoglianze ai familiari e conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per la ricostruzione della dinamica dell'incidente".