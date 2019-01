La tragedia in A14bis ripresa dalle telecamere, guidatore non si accorge della fila di auto ferme

E' una 21enne di Medicina in provincia di Bologna, Carlotta Monti, la vittima del drammatico incidente stradale che si è verificato nella mattinata di sabato sull'A14bis all'altezza di Fornace Zarattini. Il pauroso tamponamento tra tre veicoli è stato filmato dalle telecamere di sorveglianza di Autostrade per l'Italia e, gli inquirenti, stanno ricostruendo la dinamica sullo schianto. Secondo quanto emerso, la 21enne al volante di una Ford Ka è arrivata nei pressi dello svincolo di Fornace Zarattini dove, a causa dell'uscita obbligatoria, si era formata una lunga colonna di auto. A sua volta, la vittima si era fermata accendendo le quattro frecce quando improvvisamente alle sue spalle è arrivata una Toyota Verso guidata da un uomo e con tre bambini a bordo. Con tutta probabilità il guidatore non si è accorto della colonna di veicoli fermi ed è andato a schiantarsi a tutta velocità contro la Ka che, a sua volta, è andata ad impattare contro un'altra Ford, una SMax sulla quale viaggiavano degli imolesi, che si trovava davanti.

Nello schianto la 21enne ha perso la vita sul colpo e quando sono accorsi i sanitari del 118, arrivati sul posto con 5 ambulanze e l'elimedica, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Oltre al personale di Romagna Soccorso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Autostradale con questi ultimi che hanno provveduto a bloccare il traffico. Nello schianto, altre 6 persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, e smistate tra gli ospedali di Lugo e Ravenna. I bambini che viaggiavano sulla Verso erano regolarmente assicurati ai seggiolini e il guidatore è stato sottoposto agli esami tossicologici per verificare se fosse sotto l'effetto si alcol o droghe. A coordinare il lavoro degli agenti della Stradale è stato il pubblico ministero di turno, dottoressa Ciriello, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Per i rilievi di rito, l'autostrada è rimasta chiusa per quasi 3 ore e, solo alle 13.30, il traffico è stato riaperto.