Trilogia d'Autunno, Alessandro Benigni sostituisce il Maestro Borgonovo nel Nabucco

Il Maestro Pietro Borgonovo ha deciso di abbandonare la produzione del Nabucco per motivi di salute. La Direzione del Ravenna Festival ringrazia il Maestro Borgonovo per il lavoro svolto durante le settimane di prove di sala e d’orchestra, augurandogli una pronta guarigione. A sostituire il Maestro Borgonovo nelle prossime sessioni di prova e nelle recite è stato chiamato Alessandro Benigni, direttore d’orchestra che ha seguito l’intera trilogia come maestro collaboratore e preparatore dei cantanti. Il Festival ringrazia il Maestro Benigni per la pronta disponibilità, che assicura continuità alla produzione in scena il 23, 27 e 30 novembre al Teatro Alighieri.