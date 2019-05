Chiedono offerte porta a porta per progetti sociali, ma è una truffa

"Ci è giunta la segnalazione che un soggetto, spacciandosi per operatore della nostra fondazione, si stia aggirando per la città, i negozi e le attività commerciali chiedendo soldi come forma di sponsorizzazione per progetti organizzati a favore della struttura". La denuncia arriva dal Nuovo Villaggio del Fanciullo, comunità terapeutica per il recupero sociale delle persone da dipendenza da alcolismo, droghe, gioco d'azzardo e altro con sede in via 56 Martiri a Ponte Nuovo.

"La fondazione smentisce categoricamente di aver dato autorizzazione o mandato a chiunque per richieste di denaro o di partecipazione ai propri progetti sociali - spiegano dalla cooperativa - Invitiamo pertanto tutti i cittadini e gli esercenti a diffidare da chi chiede contributi economici come forma di sponsorizzazione per eventi o progetti promossi dalla fondazione e invitiamo chi è già stato raggirato a sporgere regolare denuncia presso le autorità competenti". Per informazioni sulle iniziative solidali e i progetti sociali messi in atto dalla Fondazione è possibile contattare il numero 3932021941 o scrivere alla mail progetti@villaggiofanciullo.org.