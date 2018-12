Ubriaco alle otto del mattino: automobilista fermato su via Trieste

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 24enne tunisino per il reato di guida in stato di ebrezza. Verso le otto del mattino di domenica, in via Trieste, una volante della Questura ha fermato un’auto per un controllo. Il guidatore è apparso sin da subito in evidente stato di ebrezza alcolica. L’uomo, che non aveva con sè alcun documento, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e per la misurazione del tasso alcolemico.

Gli accertamenti, effettuati attraverso la comparazione delle impronte digitali, hanno permesso di identificare l’uomo, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia anche sotto vari alias. Inoltre, il 24enne è risultato tuttora sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in sostituzione della custodia cautelare in carcere. La misurazione del tasso alcolemico è risultata pari a 1,58 grammi per litro, pertanto l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza e l’auto sulla quale viaggiava è stata sequestrata. La Divisione di Polizia Anticrimine ha avviato il procedimento per l’emissione, a carico del 24enne, del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ravenna, che è stato notificato all’interessato.