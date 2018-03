Ufficio relazioni con il pubblico, attivo da oggi lo sportello per i cittadini

Da lunedì è attivo un nuovo canale di relazione con il pubblico: si tratta dello sportello per i cittadini che risponde al numero 0544482482 tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30. Lo sportello fornisce informazioni su: attività del Comune (organizzazione degli uffici, orari di apertura al pubblico, referenti, recapiti telefonici) e sui principali enti esterni; procedimenti amministrativi e modulistica; modalità di accesso ai servizi comunali on line; procedure di reclamo e segnalazione; modalità di accesso agli atti. Attraverso lo sportello è possibile effettuare prenotazioni telefoniche di appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica, presso una delle 12 postazioni presenti sul territorio comunale, e prenotazioni con gli operatori dello sportello per i cittadini di via Berlinguer 68 per cambi di residenza e convivenze di fatto. E’ possibile richiedere informazioni anche in via telematica compilando il modulo a questo link http://www.comune.ra.it/Form2/URP.