Un artista cervese presenta il suo fumetto a 'Lucca Collezionando'

Il cervese Alessandro Forni, insieme a Paolo Forni, sarà presente domenica 24 marzo presso lo stand delle Edizioni Menhir a "Lucca Collezionando" per la presentazione del fumetto di cui i due sono co-autori di soggetto e sceneggiatura e dal titolo “Alice”. In questo promo n. 13 della serie "Il Morto", in edizione limitata a 1.000 pezzi, di cui 500 con copertina variant perché annuncia che all’interno vi è un adesivo, ritornato i personaggi di Alice e sua madre, già presentati nel promo dal titolo “Streghe e Streghette”. Secondo gli autori, due personaggi così speciali non potevano non essere ripresi per un’altra storia in cui il protagonista sarà anche una nuovo amico delle due donne. Il promo sarà in vendita già da sabato 23 marzo direttamente allo stand dell’editore.