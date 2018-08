Un bagnacavallese a Barcellona: incontro in Municipio con Enrico Banzola

Sabato scorso la sala della Giunta comunale di Bagnacavallo ha ospitato un nuovo incontro con un “Bagnacavallese nel mondo”. Enrico Banzola, classe 1980, che vive a Barcellona, è stato ricevuto dal sindaco Eleonora Proni, dal vicesindaco Matteo Giacomoni, dall’assessore Simone Venieri e dai rappresentanti dell’associazione Amici di Neresheim Gabriella Foschini e Francesco Ravagli.

Dopo aver conseguito la laurea in Storia contemporanea all’Università di Bologna, Banzola nel 2006 si è trasferito a Barcellona per effettuare uno stage del progetto Leonardo presso l’Istituto Italiano di Cultura. Avendo poi trovato prima un ulteriore tirocinio e poi lavoro nel settore bibliotecario, ha deciso di stabilirsi definitivamente nella città catalana, che apprezza per lo stile di vita informale e per l’apertura nei confronti del prossimo.

"La cosa veramente bella è che c’è un tessuto associativo fortissim", ha commentato Enrico, parlando della collaborazione tra i cittadini e della mentalità catalana disposta al dialogo. Dal novembre 2016 Enrico lavora per una multinazionale americana, la Dow Jones, che si occupa di notizie d’affari e finanziarie, analisi e statistiche a servizio del mondo economico. Banzola ritorna a Bagnacavallo, dove risiede la sua famiglia, solamente due volte all’anno ma, nonostante la lontananza, dice di sentirsi più bagnacavallese di quando viveva in Italia, tanto che si è appassionato al dialetto durante la sua permanenza a Barcellona, fino a partecipare nel 2012 al concorso di poesia dialettale "E mi paes", promosso dalla Pro Loco. Durante l’incontro Banzola ha raccontato con entusiasmo il suo percorso e le sue scelte di vita e ha affrontato i temi dell’autonomia e dell’indipendentismo, di grande attualità in Catalogna.