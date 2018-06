"Un cuore per il Suffragio", una raccolta fondi per restaurare la Chiesa

Giovedì 31 maggio, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta, si è chiusa la mostra mercato che un gruppo di cervesi ha organizzato per raccogliere fondi per il restauro della Chiesa del Suffragio di Cervia. Dal 28 al 31 maggio i volontari hanno voluto ricordare alla cittadinanza e ai turisti presenti l’affetto che ha sempre legato la città alla Madre Celeste.

Vari gruppi come l’Associazione Mazziniana nella persona di Gabriele Armuzzi, vicesindaco di Cervia, il Gruppo culturale “Civiltà Salinara” nella persona di Oscar Turroni, il Lions Club Cervia Ad Novas nella persona di Orestino Zattoni e numerosi privati hanno mostrato in modo tangibile il desiderio di collaborare per far sì che questo gioiellino del 1700 che Cervia possiede possa ritornare a essere visitata e riaperta al culto. L’iniziativa ha come slogan “Un cuore per il Suffragio” e ha mosso i primi passi a dicembre dello scorso anno, quando nelle stanze del Vescovado è stato aperto un mercatino di beneficenza. L’iniziativa è sorta da alcune persone desiderose di mettere a disposizione oggetti a loro cari, tempo e “cuore”, creando una catena di bene che ha legato fra loro parrocchiani e cittadini cervesi.

"Il bilancio della mostra mercato è positivo - spiegano i volontari - E’ un modo per non arrendersi di fronte alle lungaggini del restauro che per motivi inaspettati ha richiesto tempi più lunghi del previsto, per il beneficio economico che, seppur molto lontano dalle spese da sostenere, è degno di considerazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa e promettiamo di tenere desta l’attenzione con proposte da attuare nei prossimi mesi. Tutta la cittadinanza è invitata a suggerire i tempi e le modalità e a partecipare attivamente".