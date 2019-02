Un'eccellenza faentina nella guida 'Vinibuoni d'italia 2019'

Si svolgerà lunedì 18 febbraio alle ore 10 al Mic di Faenza, nel contesto di "Vini ad Arte", la presentazione dell’edizione 2019 della guida "Vinibuoni d’Italia Touring Club Italiano". Durante la presentazione a cura di Laura Franchini, coordinatrice della regione Emilia Romagna, verranno consegnati i diplomi delle prestigiose Golden Star ai produttori vincitori: Bissoni Raffaella Alessandra di Bertinoro per Romagna Doc Sangiovese Superiore Bissoni Girapoggio 2016; Cantina Paltrinieri di Sorbara per Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Radice 2017; Cantina San Biagio Vecchio di Faenza per Ravenna Igt Bianco SabbiaGialla 2017; Donati Camillo di Felino per Emilia Igt Rosato Frizzante Ribelle 2017; Giovannini di Imola per Rubicone Igt Sangiovese GioGiò Biologico 2016; Madonia Giovanna di Bertinoro per Forlì Igt Sangiovese Tenentino 2016; Tenuta Saiano di Poggio Torriana per Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Montebello 2014.