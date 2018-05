"Un fiore per Ravenna" in mosaico per aiutare le donne in difficoltà

Continua l’iniziativa di Linea Rosa e Cna “Ravenna Città amica delle Donne - I Fiori di Ravenna”, che ha visto la creazione di oltre 700 targhe con un fiore a calice, realizzate dai mosaicisti ravennati aderenti alla Cna. Le targhe rappresentano la testimonianza dell’impegno della città, attraverso Linea Rosa, per tutte le donne in difficoltà, e dimostrano la sensibilità dei cittadini e degli imprenditori ravennati.

Il laboratorio orafo "Idee d’Oro" in via degli Spreti ha appena inaugurato il fiore in mosaico realizzato dalle mosaiciste di Dimensione Mosaico, un non ti scordar di me (Myosotis), proprio simbolo del laboratorio, mentre in occasione della “Festa della mamma”, le insegnanti della scuola d’infanzia “L’Airone” hanno proposto alle famiglie di sostenere il progetto, acquistando e collocando sul muro di ingresso della scuola la mattonella. Questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ed educare, fin dalla tenera età, al rispetto dell’uguaglianza e parità di genere.