Un food truck al Parco "Domenico Conti", aperto il bando: "Un'opportunità"

Un nuovo posteggio per food truck: il Comune di Cotignola ha indetto un bando per l’assegnazione di un posto su area pubblica per la vendita di alimentari al parco “Domenico Conti” di Barbiano. L’idea nasce per favorire lo sviluppo dell’area, dove da poco è stato inaugurato un nuovo parco urbano attrezzato e molto frequentato dalla cittadinanza. "Accogliendo l’idea di alcuni cittadini, abbiamo deciso di indire un bando per incrementare ancora di più l’attrattività del parco - ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. La presenza di un food truck può rendere infatti più piacevole e completa la sosta al Parco Conti, oltre a essere un’opportunità in più per il commercio".

Si tratta per ora di un esperimento: l’assegnazione avrà validità fino alla fine del 2020: “Questa prima esperienza ci serve per valutare l’operazione - spiega il sindaco - ed eventualmente correggere o migliorare eventuali aspetti”.Il bando tiene conto di alcuni criteri qualitativi: sono caratteristiche preferenziali la qualità e l’innovatività dell’offerta merceologica: la tipologia del servizio fornito, il livello di sostenibilità ambientale dell’attività proposta, la qualifica di impresa femminile e la qualifica dell’impresa come giovanile. L’area individuata per il posizionamento del food truck occupa circa 50 mq e insiste su quattro stalli esistenti, in fregio a via Ungaretti.

Le domande dovranno pervenire tramite Pec all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it, entro le 12 di lunedì 27 luglio. Per ulteriori informazioni, scrivere a sportellounico@unione.labassaromagna.it, oppure chiamare lo 0545 38388 (Ilaria Rambelli) dal lunedì al mercoledì dalle 11 alle 13.