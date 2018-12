Un open day tra amici, donazioni e Babbo Natale per aiutare l'Emporio Solidale

Una giornata di incontro, di festa, di sorprese ed emozioni. Questo è quello che emerso dal primo open day tenutosi presso l'Emporio Solidale di Cervia, organizzato insieme alle famiglie cervesi, ad altre realtà solidali della comunità e agli amici del Condominio Solidale. La presenza di Babbo Natale, capace di regalare doni e sorrisi a tutti i bambini presenti, è stata la ciliegina sulla torta.

Un open day per scambiarsi gli auguri, per fare un bilancio dell`anno ormai terminato e condividere con gli amici del Rotary Cervia Cesenatico e del Consiglio di zona Montaletto-Villa Inferno l'adozione (per un periodo di tempo determinato dell'anno) di due scaffali del market. "Nel primo caso, abbiamo ricevuto un assegno che ci garantirà la fornitura dell`olio per qualche mese - spiegano dall'Emporio - Nel secondo caso, ci sono stati consegnati prodotti per l`igiene personale e per la casa da mettere a disposizione delle famiglie. Oltre a questo nei giorni successivi, a testimonianza di un riconoscimento e affetto comunitario, alcuni cittadini ci hanno portato dei prodotti e si sono offerti come volontari. Tutto questo ci conforta e ci aiuta a guardare con positività al futuro".