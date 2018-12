Un Presepe storico napoletano del '700 nelle vetrine in Piazza del Popolo

E’ esposto a Ravenna, nelle vetrine dell’agenzia della Cassa di Ravenna in Piazza del Popolo, un presepe storico napoletano del ‘700 proveniente dalla collezione personale del ravennate Piergianni Gualtieri, che ne ha curato l’allestimento.

Il presepe storico esposto è composto da statuette tutte provenienti dall’antica Bottega di restauro d’Arte presepiale “Cantone & Costabile” di Napoli. Si tratta di pezzi unici, vere opere in miniatura, interamente eseguiti a mano in stile settecento, costituiti da manichini “abbigliati” con cura e retti da un corpo in stoppa con un’anima in fil di ferro, a cui sono poi applicate teste in terracotta o in legno Il Presepe rimarrà esposto anche oltre le festività Natalizie.