Una band cesenate vince il "Faenza Rock": inaugura uno sportello per "esibirsi in regola"

Si è chiusa mercoledì sera al Piccadilly di Faenza la finalissima di Faenza Rock arrivata alla 31esima edizione rinnovata e che è aperta a tutte le migliori rock band della Romagna, il contest per giovani rockers più longevo di tutta la Regione e d’Italia dopo essere nato al Rione Verde nel 1986 da un gruppo di giovani dell’Arci dell’epoca.

Mercoledì abbiamo rivisto sul palco del Piccadilly Club la band dei Quarto Stato, proveniente da Casola Valsenio, un territorio molto fertile dal punto di vista musicale, i forlivesi Moonshine e flysuit, i cesenati pH7 e i bolognesi Nigra battersi per la vittoria del Faenza Rock. I PH7, vincitori, suoneranno al Mei 2018 e avranno la stampa di un cd, mentre i Quarto Stato saranno ospiti al programma Lato A di Nuova Rete: altri premi e opportunità per tutti i partecipanti come ore di sala prove, passaggi in radio e consumazioni. La Targa del vincitore è stata dedicata a Raffaele Bendandi, sismologo faentino, mentre la serata finale di Faenza Rock è stata dedicata a Padre Albino Varotti, recentemente scomparso, che con passione ha allevato ben tre generazioni di musicisti faentini. Le due band vincitrici saranno poi invitate in Comune a Faenza per un incontro con l'Assessore alle Politiche Giovanili Simona Sangiorgi. Nel pomeriggio si è tenuto il workshop “Esibirsi in Regola” curato dal relatore Giuliano Biasin, che aprirà insieme alla Casa della Musica a partire dal 1 febbraio lo sportello per i musicisti su "Come Esibirsi in Regola", aperto tutti i lunedì mattina dall 10 alle 13 a cura di Alessandro Cupici.