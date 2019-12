Una cena di solidarietà per aiutare 76 famiglie assistite dalla Caritas

Martedì 3 dicembre il ristorante-pizzeria Ellepi di Massa Lombarda non si è sottratto al consueto gesto di solidarietà verso l’associazione Caritas Massa Lombarda. Nella cornice del locale di piazza Mazzini, i proprietari del ristorante hanno voluto accogliere i volontari Caritas e quanti si avvicinano all’associazione per un aiuto. Alla cena erano presenti anche il sindaco di Massa Lombarda e la vicesindaco con delega alle Politiche sociali.

L'opera di Caritas Massa Lombarda non si limita solo alla distribuzione di viveri e vestiario ma svolge da sempre un’importante opera di ascolto e supporto anche psicologico attraverso colloqui che i volontari ogni giorno effettuano. Sono 76 le famiglie assistite da Caritas, in prevalenza di nazionalità marocchina, seguite da quelle di nazionalità italiana, albanese e senegalese. Successo anche con la recente raccolta di viveri effettuata attraverso la tradizionale Colletta Alimentare. A livello nazionale la raccolta viveri di quest'anno ha totalizzato 100 kg in più rispetto allo scorso anno. Anche per le imminenti festività natalizie Caritas Massa Lombarda ha pensato alle persone sole e in difficoltà, organizzando per il 26 dicembre un pranzo che si svolgerà nei locali dell'Oratorio San Paolo di Via Bassa.

“Caritas Massa Lombarda è per la nostra città un punto di riferimento nei confronti di quei cittadini che sono in difficoltà. Per chi amministra un territorio questo significa sapere di avere al proprio fianco un supporto competente e preparato per accompagnare, insieme alle azioni dell'Amministrazione, il percorso di coloro che si trovano in difficoltà”, hanno affermato il sindaco Daniele Bassi e la vicesindaco Carolina Ghiselli intervenuti per un saluto.