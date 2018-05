Una "Cena itinerante" per le vie del centro: modifiche a sosta e viabilità

In occasione dell'undicesima edizione della "Cena itinerante", appuntamento fra arte e cibo promosso in questi giorni a Faenza dal Distretto A Art District, venerdì 18 maggio sono programmate diverse modifiche alla viabilità nel centro storico della città.

Dalle ore 18.30 alle 24.00 sarà infatti vietata la sosta in piazza San Francesco, davanti all'ingresso della chiesa, in via della Croce, all'altezza dei civici 35, 37 e 43 per un tratto di circa una decina di metri, in alcuni brevi tratti di via Fadina, via Emiliani, via Seminario, via Sarti, via S.Ippolito, in corso Garibaldi (davanti ai civici 6, 10, 18 e 23, per singoli tratti di circa 10 metri) e in tutta la piazzetta Carlo Zauli. Sempre dalle ore 18.30 alle 24.00 divieto di circolazione per tutti i veicoli, esclusi i residenti, nelle seguenti strade: via Anconetano, piazza Giangrandi, via San Bernardo, via Montalto, via Sant'Ippolito, via della Croce, via Sarti, via Fadina, via Emiliani, via Mons. Battaglia, via Seminario, via Pezzi, via Paolo Costa, via Acquatino, via Marini, vicolo Cannone, piazza San Francesco, corso Garibaldi (da via XX Settembre a piazza San Francesco), via Bertucci, piazzetta Carlo Zauli, piazza XI Febbraio e via Dogana. Obbligo di svolta a sinistra in vicolo Diavoletto all'intersezione con via XX Settembre e in via XX Settembre all'intersezione con via Laderchi. Infine, obbligo di svolta a destra in via Micheline e via Naviglio, all'intersezione con via XX Settembre.