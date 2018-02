Una città sempre più "comunicativa": e aumentano gli amici a "quattro zampe"

Il Comune di Massa Lombarda conferma la crescita delle attività di comunicazione attraverso l’impegno corale dell'Area Servizi culturali, giovani e comunicazione e dell'Area Affari generali. Nel 2017 l'Urp, gli sportelli socio-educativo e Hera hanno accolto 16.080 richieste, con una media giornaliera di 29,4; il 53,6% ha riguardato la richiesta di informazioni o avvio di pratiche gestite dal Comune o dall'Unione, con un costante impegno relativo a uffici e funzioni diverse, sempre a supporto della miglior comprensione delle varie procedure da parte dei cittadini.

La quota più significativa riguarda l'ambito sociale ed educativo, che conta 3616 accessi (21,3% del totale), suddivisi in 1849 per il sociale e 1767 per l'educativo. Anche lo sportello Hera continua a essere un punto di riferimento per i cittadini massesi; infatti sono 7882 gli accessi al servizio (46,4% del totale). Inoltre l'Amministrazione comunale, in coerenza con gli impegni assunti a inizio legislatura, ha potenziato gli strumenti della comunicazione, come il periodico Notizie In Comune che oggi giunge nelle case di tutti i massesi almeno cinque volte l'anno, grazie all'Ufficio stampa dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna e all’agenzia Wap, e la newsletter (22 invii nel 2017), oltre all'aggiornamento degli indirizzari di 20 siti tematici a cui vengono inviate le informazioni relative alle iniziative più significative che si svolgono in città. Particolarmente visitato è pure il sito internet, che nel 2017 ha avuto 51.996 visite, per un totale di 14.8278 pagine visitate. C'è stato un incremento del 10% anche delle pratiche relative all'anagrafe canina, nell'ultimo anno 1227, per la gestione di ciò che riguarda i 1840 cani presenti, confermando un aumento della presenza di animali d'affezione. Nel 2017 sono stati prodotti, in collaborazione con l'Ufficio stampa dell'Unione, 277 comunicati stampa (64% in più dell'anno precedente) con un riscontro di 514 articoli usciti nella stampa cartacea e online. Infine, l'Amministrazione comunale è costantemente presente anche sui social, attraverso tre pagine istituzionali su Facebook: Comune di Massa Lombarda, Centro Culturale Venturini e RiotFest; raggiungendo un totale di quasi 6000 utenti, le tre pagine hanno prodotto e pubblicato un numero di post superiore del 353% rispetto al 2016.