Una donazione al 'Centro di aiuto alla vita' dal Panathlon club Faenza

Nell’ultimo meeting dell’anno, la tradizionale festa degli auguri, il Panathlon Club Faenza presieduto da Daniele Piolanti ha consegnato a Vilma Zinzani, presidente dell’associazione faentina “Centro di Aiuto alla vita” una somma di denaro, 870 euro, ricavata da un recente torneo di burraco, che sarà destinata a sostenere iniziative umanitarie dell’associazione che da quasi 40 anni offre un servizio morale e materiale a nuclei familiari, giovani coppie e donne sole. Il centro offre gratuitamente e con riservatezza colloquio, consiglio e assistenza alla donna che si trova in particolari difficoltà a causa della gravidanza. É anche un centro di coordinamento che mette in contatto con gli enti, i professionisti e le persone di cui una madre può avere bisogno. Il Cav organizza ogni anno la Giornata Nazionale per la Vita, la prima domenica di febbraio. In questa occasione vengono messe a disposizione di tutti coloro che vogliono sostenere con la loro offerta i Cav centinaia di primule colorate, simbolo della vita che si rinnova.