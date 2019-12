Una donazione del gruppo "Voliamo con Mila" alla biblioteca di Bagnacavallo

Anche quest'anno parte dei proventi della giornata in ricordo di Mila Dal Borgo, che si è svolta il 12 maggio scorso, è stata destinata dai volontari del gruppo "Voliamo con Mila" a incremento della dotazione della sala ragazzi della Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo. Dopo la donazione del 2018 di oltre 500 albi illustrati per i più piccoli, quest’anno con i proventi donati è stato realizzato un mobile su misura per la sala ragazzi dallo studio Quadrilumi di Castel Bolognese. La donazione verrà presentata ufficialmente sabato 21 dicembre in biblioteca a Bagnacavallo a conclusione dell’ultima lettura animata destinata ai più piccoli, "Christmas Jamboree", che è in programma alle 10.30.