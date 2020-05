Una Festa dell’Europa virtuale per celebrare l'amicizia internazionale

Sabato 9 maggio Bagnacavallo celebrerà la Festa dell’Europa, anche se non sarà possibile tenere l’iniziativa pubblica inizialmente prevista in piazza della Libertà. Assieme all’associazione dei gemellaggi “Amici di Neresheim” la giornata sarà festeggiata nel segno della pace e dell’unità in Europa, come prosieguo del Progetto Europeo 2019, aggiungendo al titolo un elemento in più: All together for Europe; we’ll make it!.

Grazie alla collaborazione delle città con cui Bagnacavallo nel corso degli anni ha stretto gemellaggi e patti di amicizia (Neresheim in Germania, Pays d’Othe in Francia, Strzyzow in Polonia, Stone in Gran Bretagna e Radauti in Romania), la Festa dell’Europa si svolgerà virtualmente con contributi video da parte dei paesi partner che saranno pubblicati sulla pagina Faceboook dell’associazione Amici di Neresheim, con la partecipazione della Scuola comunale di musica.

Le bandiere delle nazioni europee saranno esposte alle finestre di Palazzo Vecchio a sostituire la ormai classica sfilata con cui gli scorsi anni gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo e Villanova aprivano la festa. Inoltre per una notte la Torre civica sarà illuminata di blu, colore della bandiera europea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’importanza dei valori europei, di pace e solidarietà tra i popoli, la parità di diritti e di opportunità, lo scambio e confronto tra culture diverse – sottolinea il vicesindaco e assessore alle Relazioni internazionali Ada Sangiorgi – sono il fulcro di questa festa e in un periodo particolare come quello che stiamo attraversando assumono un valore ancora più grande".