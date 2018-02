Una nuova donazione per l'Emporio Solidale

Fin dalla sua nascita, la realtà dell’Emporio Solidale di Cervia ha ricevuto tutta una serie di attenzioni, disponibilità, “coccole” che le hanno permesso di muovere i primi passi e crescere, diventando così un piccolo ma significativo punto di riferimento comunitario per le persone. Dentro questo percorso di crescita ci sono tante realtà produttive di Cervia, che riconoscendo il valore di questa iniziativa solidale hanno, di man in mano, deciso di diventare partner sostenitori. C’è chi l’ha fatto mettendo a disposizione prodotti alimentari e non, chi donando celle frigo, scaffalature e altre attrezzature utili, chi mettendo a disposizione propri mezzi per il recupero delle derrate alimentari, chi dando la possibilità di utilizzare propri locali per stoccare temporaneamente pedane di prodotti.

Una buona parte di queste opportunità vengono dall’area in cui l’Emporio è collocato, ossia la zona artigianale-industriale di Montaletto. Ed è proprio da questo spazio che recentemente, dopo aver ricevuto per tanto tempo la disponibilità dell’utilizzo del muletto della ditta Marmitte Saragoni, l'Emporio ha ricevuto in comodato d’uso gratuito un muletto dalla ditta La Cervese di Mazzoni e Petrini srl. Un muletto per l’Emporio è diventato, visto il numero continuo delle operazioni di carico/scarico, un’apparecchiatura fondamentale, che permette di organizzare e facilitare il lavoro.