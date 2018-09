Una "Rocca in miniatura" per far conoscere Lugo in tutto il mondo

Giovedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha ricevuto dal segretario della Confartigianato Bassa Romagna Luciano Tarozzi, dal direttore di Ascom Lugo Luca Massaccesi e dal direttore dell’editrice "Il Nuovo Diario Messaggero" Andrea Ferri la riproduzione in scala della Rocca di Lugo. La miniatura del celebre edificio lughese è stata realizzata in resina, dipinta a mano e misura 16 cm in altezza; 11,5 cm in larghezza e 0,8 cm di spessore per un peso di 0,595 kg. La realizzazione del modellino della Rocca è stata voluta dalla casa editrice, con il sostegno di Ascom Lugo e Confartigianato e il patrocinio del Comune di Lugo.

“La realizzazione di questa riproduzione della Rocca è un’operazione che, tra le altre, favorisce la conoscenza del ricco patrimonio architettonico e culturale della città, aspetto molto importante per questa Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli - Iniziative simili sono sempre preziose per la promozione del territorio e ringrazio per questo l’editrice, Ascom Lugo e Confartigianato”.