Una serata alla scoperta delle saline per raccogliere fondi per il progetto "SottoSale"

Con più di 50 partecipanti, martedì si è conclusa "In Salina con SottoSale", l’iniziativa organizzata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia in collaborazione con la Società Parco della Salina di Cervia, il Centro Visite Salina di Cervia e il Chiosco del Lago per raccogliere fondi per "#SottoSale", la campagna di crowdfunding dell’Ecomuseo che ha l’obiettivo di rigenerare il passaggio ciclo-pedonale di via Bova.

Una serata alla scoperta dei segreti della Salina, composta da una visita guidata in barca lungo i suoi suggestivi canali seguita da una degustazione di alcuni dei più famosi prodotti tipici realizzati con il sale dolce di Cervia tra cui salumi, latticini e la birra al sale dolce, il tutto accompagnato dalla piadina del Chiosco del Lago.