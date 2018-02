Università, a Ravenna verso un campus "diffuso": in arrivo nuovi master

Si rinnoverà a giugno l'intesa tra Università di Bologna e decentramento romagnolo per i quattro campus di Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena. Il rettore Francesco Ubertini lo ha annunciato martedì mattina a Rimini durante la presentazione del bilancio sociale 2016 dell'Ateneo. "Una giornata speciale, e non solo per il mio compleanno", scherza il rettore, lanciando prima uno sguardo indietro, al 1997 con la firma dell'accordo di programma con il ministero, e al 1998, con il piano multicampus. "Negli ultimi cinque-sei anni alcuni atenei hanno chiuso le sedi periferiche - prosegue il rettore - noi invece abbiamo messo in campo una scelta vincente. Non abbiamo arretrato sulla scelta ma puntato a svilupparla ulteriormente".

Oggi i quattro campus contano circa 20mila studenti, il 22% del totale, di cui tremila fuori sede e 712 docenti, il 26%, "una dimensione da università medio-grande". Sono 68 i corsi di laurea e nel mandato verranno investiti 270 milioni di euro. La nuova visita del ministero, dopo quella del 2007, per l'accreditamento dell'intera Alma Mater rimarca "tra i punti di forza l'assetto multicampus e la qualità dell'attività che vi si svolge". L'obiettivo, precisa Ubertini lanciando lo sguardo in avanti, è avere "lo stesso livello i tutti i campus", integrando il piano di sviluppo con "una strategia mirata su ciascun campus" per esaltarne specificità e "prefigurare un'ulteriore crescita". Intanto "lavoriamo sui contenitori, su specializzazione e internazionalizzazione", puntando sulla ricerca. Il bilancio di questi primi 20 anni, conclude il rettore, è "assolutamente positivo e le prospettive di fronte sono entusiasmanti. Più che un bilancio sigliamo un patto con il territorio per i prossimi 20 anni e oltre".

Per Ravenna è stata scelta una forma di campus "diffuso": nella città dei mosaici, dopo l'accordo con la Curia per la concessione a lungo termine della sede di Giurisprudenza, partiranno gli investimenti per la riqualificazione, così come i lavori per l'ultimo lotto di Scienze ambientali. Tra le traiettorie di sviluppo, per Ravenna la creazione di una cattedra interdisciplinare e l'attivazione di nuovi master. (fonte Dire)