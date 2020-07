Vecchie ruggini tra due uomini, la discussione degenera in rissa: arrivano i carabinieri

Parapiglia nella serata di lunedì in via della Lirica a Ravenna. La miccia si è accesa tra 4 persone che si trovavano in strada nei pressi della filiale della Banca Bper. Sul posto si sono portati i carabinieri e le ambulanze del 118, per soccorrere un uomo che è rimasto ferito in modo non grave. Il tutto si è verificato intorno alle 19.15. Secondo le prime ricostruzione tra due dei litiganti ci sarebbero vecchie ruggini e a sostegno di uno dei due sarebbero intervenuti altri due uomini. Dalle parole si è passati velocemente ai fatti, a suon di botte. Saranno le indagini dei carabinieri a identificare i motivi del pestaggio. Il ferito è stato portato al pronto soccorso in ambulanza, ma non versa in gravi condizioni.

