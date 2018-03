Vende la stessa e inesistente piscina idromassaggio a più persone: denunciato per truffa online

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 24enne di San Donà di Piave e residente in provincia di Venezia, per essersi reso responsabile di una truffa on-line e di minacce nei confronti di un cittadino ravennate. L’uomo, dopo aver inserito sul sito “Subito.it” un annuncio per la vendita di una piscina idromassaggio al costo di 200 euro, è stato contattato da un acquirente di Ravenna che gli ha fatto un accredito su una carta Postepay a lui intestata. Pur avendo regolarmente ricevuto la somma, il venditore fasullo non ha spedito la merce e, contattato telefonicamente dall’acquirente per chiedere spiegazioni, lo ha minacciato pesantemente.

In seguito alla denuncia sporta dal cittadino ravennate la Squadra Mobile della Questura, attraverso le indagini relative al codice IBAN associato alla carta Postepay sulla quale è stato effettuato il versamento della somma richiesta, ha identificato l’autore della truffa e delle minacce che è stato così denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Venezia. L’indagato, che aveva indicato su internet un’utenza telefonica non a lui intestata, risulta essere stato denunciato per altri analoghi episodi, avvenuti con lo stesso modus operandi ed aventi lo stesso oggetto indicato sull’annuncio.