Venti piccoli pazienti oncologici dalla Bielorussia in vacanza a Ravenna

Sono venti i giovanissimi bielorussi, d’età compresa tra gli 8 e i 12 anni, che stanno partecipando al progetto per bambini oncologici in via di remissione “Ivan la farfalla 2018”, promosso dall’associazione Ravenna – Belarus, in soggiorno a Ravenna dal 31 maggio a martedì 3 luglio, per un periodo di convalescenza che ne favorisca il recupero psicofisico. Tutti i bambini che partecipano al progetto quest’anno non erano mai stati all’estero.

Lunedì mattina il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Volontariato Gianandrea Baroncini li hanno incontrati in municipio insieme alla presidentessa dell’associazione Ravenna – Belarus, Giuseppina Torricelli. Un incontro ricco di condivisione da cui è emerso come i giovanissimi ospiti siano riusciti a trascorrere una vacanza serena riempiti dall’amore e dall’affetto di tutti i volontari impegnati nel programma. Il progetto è promosso dall’associazione Ravenna-Belarus in collaborazione con l’Istituto oncologico romagnolo, l’ospedale onco-ematologico infantile di Minsk “Borovlyani” e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

I ragazzi e le ragazze, provenienti da diversi villaggi della Bielorussia, accompagnati da uno staff di quattro adulti composto da un insegnante, un interprete, un medico e un infermiere, sono ospiti del camping “Villaggio del sole” di Marina Romea. Il progetto ha previsto una serie di attività ricreative e ludico-sportive modellate sulla fascia d’età e sulle condizioni fisiche tra cui laboratori creativi, di teatro, di educazione all’ascolto e di alfabetizzazione socio-affettiva.