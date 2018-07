Via libera dal Tar Emilia Romagna: il progetto impulse-med andrà avanti

E' stata pubblicata la sentenza numero 596/18 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, inerente il progetto europeo Impulse_Med - "Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings", che vede il Comune di Ravenna come partner per l’Italia, insieme a Grecia, Spagna, Croazia, Bosnia Erzegovina e Francia.- Obiettivo principale del progetto è la costruzione di una piattaforma digitale a supporto della pubblica amministrazione, per facilitare il personale coinvolto nella gestione degli edifici pubblici nella pianificazione degli interventi di efficientamento energetico, accrescendo così la loro capacità nel prendere decisioni effettive e gestionali in un’ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche.-

Tuttavia tale progetto ha rischiato di arrestarsi, con possibile perdita dei fondi comunitari, a seguito di un ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, presentato da un ingegnere che ha partecipato alla selezione relativa all'affidamento di incarico per le attività connesse alla implementazione del progetto europeo Impulse Med nel Comune di Ravenna. "In particolare - viene spiegato in una nota - era stata ritenuta illegittima non solo la valutazione dei titoli effettuata dal Comune di Ravenna, che aveva quindi aggiudicato l'incarico ad altro professionista, ma l'intera procedura di selezione".

Si è quindi incardinato il giudizio dinanzi al Tar, a cui hanno partecipato sia il Comune di Ravenna col patrocinio dell'avvocatura comunale, sia il professionista vincitore della selezione, quest'ultimo difeso dagli avvocati Giuseppe Carratelli ed Ernesto Granieri, entrambi del Foro di Cosenza. "Con la sentenza pubblicata venerdì il Tar Emilia Romagna ha accolto le eccezioni formulate dagli avvocati calabresi, dichiarando inammissibile il ricorso che avrebbe paralizzato il progetto europeo Impulse Med; quest'ultimo potrà essere portato a compimento tranquillamente, in virtù della decisione adottata dai giudici amministrativi", conclude la nota.