Viabilità, tanti divieti di sosta nei prossimi giorni a Faenza

In occasione di un trasloco, in via 20 settembre a Faenza sarà vietata la sosta di tutti mezzi, dal civico 23 al civico 25, dalle 7.00 di lunedì 8 ottobre fino alle 18.00 di mercoledì 10 ottobre. Da lunedì 8 a giovedì 11 ottobre sosta vietata anche in un tratto di piazzale Pancrazi, per lavori di adeguamento degli impianti di telefonia. Il divieto sarà in vigore negli ultimi sei box auto vicini allo stadio, tre a destra e tre a sinistra al termine della corsia proveniente da via Oberdan.

Infine, un'altra ordinanza vieta, sempre lunedì, dalle ore 8.30 alle 18.00, la sosta in via Cavour, dal civico 8A fino al civico 10, per i lavori di manutenzione di un edificio. Tutti i veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.