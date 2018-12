Gioca al Superenalotto e Babbo Natale porta nella slitta un bel gruzzolo

Babbo Natale ha bussato in anticipo alla porta di casa di un fortunato scommettitore che incassato in un sol colpo oltre 17mila euro. L'uomo venerdì scorsi si è presentato alla Tabaccheria Zannoni di Russi, giocando una schedina al Superenalotto. L'estrazione di sabato l'ha premiato con un "5" da 57mila euro. La combinazione vincente è stata 4 14 16 51 64 88. Per il vincitore è stato sicuramente un buon Natale.

A sfiorare il "6" sono stati in cinque giocatori. Nel frattempo il Jackpot continua a salire: non ci sono stati "6" nel concorso di lunedì e dunque il premio di prima categoria tocca gli 82,3 milioni, la nona vincita più alta nella storia del gioco.