"Vini ad arte" in centro città: scatta il divieto di sosta

Divieto di sosta domenica 17 e lunedì 18 febbraio in viale Baccarini a Faenza, davanti al Museo internazionale delle Ceramiche, in occasione della 14esima edizione di “Vini ad Arte”, la rassegna dedicata alle migliori produzioni enologiche romagnole. L'ordinanza emessa nei giorni scorsi vieta la sosta di tutti i veicoli nei due giorni, dalle ore 8.00 alle 20.00, sul lato destro di viale Baccarini (direzione stazione ferroviaria) davanti all’ingresso del Mic, per un tratto di circa trenta metri. Le auto lasciate in sosta vietata saranno rimosse forzatamente. Dal divieto sono esclusi solo i mezzi autorizzati, dotati di appositi pass, per il carico e scarico di materiali riguardanti la manifestazione.

