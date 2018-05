Viola gli arresti domiciliari: si aprono le porte del carcere

I Carabinieri di Ravenna via Alberoni, hanno tratto in arresto un 24enne polacco in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane era stato arrestato per spaccio nei mesi scorsi e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per evitare che lo stesso potesse continuare a spacciare, in attesa degli esiti del procedimento penale. I militari, in più di una occasione, lo avevano segnalato per inadempienze al provvedimento a cui era sottoposto all’autorità giudiziaria, che ne ha ordinato il ripristino della misura cautelare in carcere. Il giovane è stato associato alla casa circondariale di Ravenna.