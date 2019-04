Violenza di genere: seminari formativi in Questura

La Polizia di Stato, nel contesto delle misure finalizzate a contrastare la violenza di genere e di quelle volte ad aiutare le vittime, ha organizzato un ciclo di lezioni dirette alla formazione e all’aggiornamento di tutti e cinque i turni del personale della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna e di quello degli Uffici Controllo del Territorio dei Commissariati di Faenza e Lugo.

Nello specifico il ciclo di sessioni di aggiornamento ha riguardato l’attività d’indagine a seguito di interventi della Polizia per maltrattamenti in famiglia, la violenza di genere e la violenza domestica alla presenza di minori. Le lezioni hanno avuto quali docenti il personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, oltre che la psicologa Cinzia Sintini che ha curato l’approccio che i poliziotti delle Volanti devono tenere quando si rapportano con minori, spesso in tenera età, che hanno assistito alle violenze domestiche.