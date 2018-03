Vittima di violenze fisiche e minacce di morte davanti agli occhi del figlioletto: arrestato il marito

Un 36enne originario dell’Albania è stato arrestato sabato sera, dopo aver aggredito la moglie alla presenza del loro figlio di quattro anni. Quando i militari dell’arma sono arrivati nell’abitazione della coppia, si sarebbero trovati di fronte la donna in lacrime che aveva ancora visibili sul volto e sul collo i segni dei maltrattamenti da parte del marito.

L'ennesima triste vicenda di violenze di genere è venuta alla luce grazie alle indagini dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Faenza: la vittima è una 25enne originaria dell’Albania, arrivata in Italia alcuni anni fa dopo aver lasciato gli studi universitari per seguire l’uomo di cui si era innamorata, un connazionale che abitava nel faentino. Secondo il racconto che la giovane donna ha reso ai militari dell’arma, il rapporto con il marito sin dai primi tempi avrebbe preso una brutta piega. L’uomo si sarebbe rivelato estremamente possessivo, al punto da obbligarla a indossare certi abiti e a tenere comportamenti rigidamente stabiliti da lui. Inoltre, sempre secondo il racconto della vittima, ogni occasione era buona per rimproverarla, denigrarla e umiliarla senza un motivo apparente: come la volta in cui l’uomo l’avrebbe presa a schiaffi perchè infastidito dal troppo rumore mentre lei lavava i piatti, o quando l’avrebbe rimproverata dopo averla vista con un paio di occhiali da sole da lui ritenuti troppo “alla moda”.

Con la nascita del figlio e il trasferimento della coppia a Faenza, le cose non sarebbero affatto cambiate, anzi: a condizionare la convivenza familiare sarebbero subentrati anche i contrasti fra la ragazza e i genitori di lui e le continua minacce dell’uomo di lasciarla senza denaro e di allontanarla dal tetto coniugale, qualora non avesse accettato il suo stile di vita. Inoltre, nella lista dei maltrattamenti denunciati dalla donna non mancano le botte e le violenze fisiche, subite dal marito soprattutto quando alzava il gomito. Alla fine, dopo anni di sopportazione, la 25enne si è fatta coraggio e ha chiesto aiuto a un centro antiviolenza, confidando a un’operatrice che una volta il marito, oltre alle botte e alle minacce di morte, l’aveva costretta contro la sua volontà a subire un rapporto sessuale. Avviato il percorso di protezione, la donna ha però deciso di fare un passo indietro ed è tornata a casa, fiduciosa di poter recuperare il rapporto con il compagno, spinta anche dal timore di non poter garantire, per se stessa e per il figlio, un adeguato sostegno economico.

L’episodio di sabato sera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La donna, schiaffeggiata e presa per il collo dal marito dopo l’ennesimo litigio per futili motivi, è riuscita a chiedere aiuto al 112. Quando sul posto sono arrivati i Carabinieri del radiomobile la vittima, ancora in lacrime, aveva sul volto i segni evidenti delle botte ricevute davanti agli occhi del figlioletto. I due coniugi si sarebbero scambiati reciprocamente alcuni schiaffi, ma ad avere la peggio sarebbe stata la 25enne che, successivamente trasportata in ospedale, è stata refertata con 15 giorni di prognosi. A quel punto l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, provvedimento avallato dal pubblico ministero Angela Scorza che ha disposto di portarlo in carcere a Ravenna. Nel pomeriggio di mercoledì, avvenuta la convalida davanti al gip Janos Barlotti, il 36enne è stato scarcerato, ma gli è stata imposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dalla persona offesa, che nel frattempo si è affidata al sostegno del centro antiviolenza Sos donna di Faenza.