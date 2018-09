Vittorio Sgarbi annuncia in rete: "Ho deciso di acquistare il Cervia/Milano Marittima Calcio"

Clomoroso annuncio via web di Vittorio Sgarbi con il critico d'arte che, davanti alla telecamera, dichiara di voler comprare una squadra di calcio e, in particolare, il Cervia/Milano Marittima. "Sto per andare dal mio amico Nevio Alessandri di Technogym - spiega Sgarbi - per parlargli del mio progetto: acquistare una squadra di calcio. Da ferrarese avrei voluto prendere la Spal ma, al centro del mondo, c'è la Romagna. Cervia è già stata sotto la luce dei riflettori, con la trasmissione Campioni, ed ho pensato sia giusto acquistarlo con un gruppo di amici. Da piccolo frequentavo i lidi estensi ma, da adulto, si frequentava Milano Marittima. Faremo il Milan Marittima. Cominciamo da oggi l'impresa dell'acquisto della squadra di calcio ed è giusto che un italiano sostenga lo sport".

