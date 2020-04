Debutta sul web "Cervia Ricorda", il documentario di Gianluca Nanni alla sua città

"Cervia Ricorda" è il nuovo progetto di ZirialabDoc in collaborazione con il Comune di Cervia. Parte domenica 12 aprile in occasione della Pasqua il web documentario diretto da Gianluca Nanni, filmmaker e presidente dell'associazione Zirialab e verrà pubblicato sulle pagine turistiche del Comune di Visit Cervia e Visit Milano Marittima.

“Ho deciso di portare avanti ora questo progetto, stimolato dai miei colleghi e partner di Zirialab Davide Zagnoli e Rino Penso, perché credo che sia un momento in cui tutti noi abbiamo bisogno di serenità, di sentire che oltre la nostra abitazione Cervia è sempre Cervia, con tutte le sue bellezze, le sue storie e i suoi personaggi, che forse non tutti conosciamo così bene”.

Ha dichiarato Gianluca Nanni, spiegando il Progetto: “Per questo mi sono messo a disposizione della Pubblica Amministrazione per rielaborare i contenuti raccolti in anni di lavoro. Un progetto ambizioso, che sono felice di donare oggi alla mia città affinchè non smetta nemmeno ora di amare il luogo straordinario in cui vive”.

Un’idea che è stata subito accolta e rilanciata dal Comune di Cervia e dal Sindaco Massimo Medri: “Ho accolto con molto piacere questo nuovo progetto di ZirialabDoc e per questo ho voluto che fosse possibile questa collaborazione attiva. Una idea che abbiamo deciso di far uscire proprio a Pasqua per donare alla città intera un contributo che esprime tutta la “cervesità”, e che potrà portare un sorriso nelle nostre famiglie. Un nuovo contributo sviluppato per la Città, per i cittadini, ma anche destinato ai tanti turisti che da sempre apprezzano nostre origini e le nostre tradizioni”.

I contributi video andranno in onda sulle pagine Facebook del Turismo del Comune di Cervia “Visit Cervia” e “Visit Milano Marittima” e sulla pagina dedicata sul Sito del Turismo https://www.turismo.comunecervia.it/it/cervia-ricorda ogni domenica e mercoledì, la prima sarà online questa domenica 12 aprile, in occasione della Pasqua.