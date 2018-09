Weekend di eventi in spiaggia: il navetto mare torna in servizio

In considerazione delle buone previsioni meteo e delle iniziative che diversi stabilimenti balneari stanno organizzando per il prossimo fine settimana, su richiesta dell’amministrazione comunale Start Romagna attiverà il Navetto Mare sabato 15 settembre dalle 14 alle 2 e domenica 16 dalle 14 alle 20, con collegamenti dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme. I parcometri, per la sosta sugli “stalli blu” del lungomare, non saranno invece in funzione e quindi si potrà sostare gratuitamente.