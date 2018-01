300 banche nell'indagine di Altroconsumo: 5 stelle alla Cassa di Risparmio di Ravenna

Da due anni Altroconsumo, associazione italiana che si occupa della tutela e dell’informazione dei consumatori a livello nazionale e internazionale, conduce un’indagine sul mondo bancario italiano valutando oltre 300 istituti di credito. Cassa di Risparmio di Ravenna spa e Banca di Imola spa (Gruppo Cassa Ravenna) si confermano nel 2017 tra le prime ventinove banche in Italia per solidità.

Le valutazioni sono avvenute sulla base di “stellette”, assegnate in una scala da 1 a 5, a seconda della solidità di ogni banca. Due sono stati gli indicatori presi in considerazione da Altroconsumo: il “common equity tier 1” (Cet1) e il “total capital ratio”. Entrambi sono indicatori di natura patrimoniale. Cassa di Risparmio di Ravenna e Banca di Imola hanno ottenuto il massimo dei voti, ossia 5 stellette, confermandosi solidi punti di riferimento per risparmiatori ed imprese.