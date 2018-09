A "Bassa Romagna in fiera" protagonista nell'Agorà l'hub portuale di Ravenna

Martedì nell’Agorà di piazza Mazzini a Lugo si è parlato del porto di Ravenna e del progetto “Hub portuale”. All’incontro, dal titolo “Ravenna, porto dell’Emilia-Romagna: un’opportunità di business”, sono intervenuti il sindaco referente per le Infrastrutture dell’Unione Nicola Pasi, il presidente dell’Autorità portuale di Ravenna Daniele Rossi e il consigliere regionale Gianni Bessi.

“Bassa Romagna in Fiera è un’occasione non solo per trovare e conoscere le imprese, ma anche un’importante opportunità di riflessione sullo sviluppo del territorio - ha dichiarato Pasi -. Il progetto che riguarda il porto di Ravenna è senz’altro una delle operazioni più importanti della regione. Dietro a questa infrastruttura c’è infatti una terra con le sue realtà economiche e stiamo lavorando insieme per facilitare e strutturare il legame tra la nostra terra e il nostro porto”. Il progetto Hub portuale prevede nella sua prima fase l’approfondimento dei fondali a 12,5 metri, la realizzazione di una nuova banchina di oltre mille metri, l’adeguamento strutturale alla normativa antisismica e ai nuovi fondali di oltre 6.500 metri di banchine esistenti e la realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito portuale per circa 200 ettari.