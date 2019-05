A Ravenna l'assemblea dell'associazione nazionale dei Cerealisti

Si terrà a Ravenna il 24 maggio l’assemblea dei soci Anacer, l’Associazione Nazionale dei Cerealisti. Due le tematiche che saranno affrontate nel corso dell’assemblea pubblica: trend dei consumi e nuove tecnologie di produzione.

Fabio Del Bravo (dirigente Ismea) si soffermerà sull’Agroalimentare nell’economia italiana e Ivano Vacondio (Presidente di Federalimentare) sul Trend dei consumi. Fulvio Pernice (Direttore Efisc-GTP) interverrà sulla Certificazione Efisc-GTP e a Silvio Salvi (Università di Bologna) che si soffermerà su New Breeding Techniques, il compito di tracciare un quadro delle nuove tecnologie di produzione. “Si tratta di due temi legati tra di loro - afferma il presidente Anacer, Carlo Licciardi - Ormai è un dato consolidato che l’attenzione dei consumatori verso i metodi di coltivazione e di produzione dei cereali così come di altri segmenti agroalimentari è elevatissima. Il consumatore chiede sostenibilità, trasparenza sul fronte degli ogm e dell’utilizzo del glifosato, spesso però senza avere un approccio scientifico a questi temi ma il più delle volte dettato dalla scarsa informazione o da un approccio puramente ideologico. Gli ospiti della nostra assemblea potranno fornire un quadro esaustivo e reale delle tecniche produttive e delle più recenti tendenze dei consumatori”.

Nel corso dell’intervento di apertura del presidente Licciardi non mancheranno riferimenti all’andamento generale del settore cerealicolo mondiale con l’influenza della guerra commerciale, andamenti produttivi internazionali, analisi dei prezzi. Anacer conta 44 associati che importano 20 milioni di tonnellate di cereali per un volume d’affari di 9 miliardi di euro. L’assemblea si terrà presso la sala conferenza del Museo Classis di Ravenna con inizio alle 14.45 con il saluto del presidente Licciardi, del Presidente dell’Adsp del Mare Adriatico centro settentrionale Daniele Rossi e del sindaco di Ravenna Michele de Pascale. A seguire gli interventi di Fabio Del Bravo (dirigente Ismea), Silvio Salvi (Università di Bologna), Ivano Vacondio (Presidente di Federalimentare), Fulvio Pernice (Direttore Efisc- GTP). In chiusura il prof Giulio Malorgio presiederà la premiazione dei partecipanti al Corso di Alta Formazione su ‘Il commercio internazionale delle commodities agricole’ tenutosi presso l’Università di Bologna – Distal. Sabato mattina si terrà una visita al porto di Ravenna, uno dei principali scali del Mediterraneo per la movimentazione dei cereali.