Al via i laboratori territoriali per lo sviluppo sostenibile

Riprendono le attività del Laboratorio territoriale sullo sviluppo sostenibile, coordinato dalla Camera di commercio di Ravenna, con i primi incontri fissati nelle giornate di giovedì 30 maggio, per il tavolo sul turismo inclusivo, e di giovedì 6 giugno, per il tavolo sulla mobilità sostenibile, dalle 15 alle 18 nella sede della Camera di commercio di Ravenna.

Le imprese, attraverso la partecipazione a laboratori tematici, potranno sviluppare approcci operativi e progetti concretamente realizzabili, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e ambientale della propria impresa e del territorio. La proposta per le aziende del territorio dà continuità alle azioni realizzate nel 2018, approfondendo alcuni temi risultati di interesse. Gli elementi da sviluppare nel corso dei laboratori saranno, per il turismo accessibile e inclusivo: implementazione e diffusione di pratiche dirette a facilitare la costituzione di “servizi in rete” tra imprese dell’accoglienza turistica e imprese di servizi (socio-assistenziali, sanitari, ecc.) del territorio, al fine di offrire servizi turistici innovativi e attrattivi, progettati per tutti e senza barriere. Per la mobilità sostenibile: diffusione di pratiche intraprese dalle aziende e dai territori per facilitare la mobilità sostenibile dei lavoratori; approfondimenti su come la normativa del welfare aziendale può contribuire alla realizzazione di interventi sulla mobilità casa-lavoro; approfondimenti sulle modalità di reti tra imprese più efficaci per l’implementazione di azioni sulla mobilità sostenibile; co-progettazione delle “giornata della mobilità sostenibile in azienda”.

Le imprese partecipanti potranno aderire presentando all'ente camerale la scheda d’iscrizione entro giovedì 23 maggio. Il Laboratorio si inserisce nel progetto triennale: “La Responsabilità Sociale in Rete. Per una nuova conciliazione, tra competitività delle imprese, benessere delle persone e tutela dell’ambiente” cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Promosso dalle Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara, il progetto, che vede la partecipazione dei Comuni di Ravenna e Ferrara e la collaborazione delle Associazioni di categoria del territorio, ha l’obiettivo di offrire alle imprese strumenti utili a promuovere lo sviluppo economico in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.